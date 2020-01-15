S7 не будет участвовать в создании авиакомпании для перевозок в ДФО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - S7 не планирует участвовать в проекте создания авиакомпании для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, подумать над которым поручил президент Владимир Путин.

"S7 Airlines активно развивает собственную маршрутную сеть на Дальнем Востоке. Принимать участие в создании нового оператора не планируем", - сказал "Интерфаксу" представитель перевозчика.

Ранее в среду сообщалось, что Путин поручил правительству проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах". Срок поручения - 31 января 2020 г.

Создание новой авиакомпании для региональных перевозок в РФ обсуждалось и ранее. В частности, в конце 2018 г. стало известно о таком проекте под патронажем Сбербанка и ВТБ. Впоследствии проект был приостановлен, при этом глава ВТБ Андрей Костин говорил, что интерес к созданию перевозчика какое-то время проявлял совладелец S7 Владислав Филев.

В Сбербанке отказались от комментариев. "На текущем этапе комментировать данную инициативу преждевременно", - сказали "Интерфаксу" в ВТБ.

S7 - вторая крупнейшая по пассажиропотоку авиационная группа в РФ. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.

Сейчас основным перевозчиком в ДФО является входящая в "Аэрофлот" "Аврора". Ее парк состоит из самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.