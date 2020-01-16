В Новосибирской области 10-летняя девочка вышла из музыкальной школы и пропала

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают 10-летнюю девочку, пропавшую почти сутки назад в городе Карасук Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что девочка около 11:00 (по московскому времени, 15:00 по местному) в среду вышла из местной музыкальной школы и пропала. Ее местонахождение неизвестно.

СУ СКР по региону, со своей стороны, сообщает, что по факту исчезновения ребенка организована уголовно-процессуальная проверка.

Следователи и криминалисты следственного управления вместе с сотрудниками полиции проводят поисковые мероприятия, говорится в сообщении СУ СКР.