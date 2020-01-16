Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

В Новосибирской области 10-летняя девочка вышла из музыкальной школы и пропала

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Полицейские разыскивают 10-летнюю девочку, пропавшую почти сутки назад в городе Карасук Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что девочка около 11:00 (по московскому времени, 15:00 по местному) в среду вышла из местной музыкальной школы и пропала. Ее местонахождение неизвестно.

СУ СКР по региону, со своей стороны, сообщает, что по факту исчезновения ребенка организована уголовно-процессуальная проверка.

Следователи и криминалисты следственного управления вместе с сотрудниками полиции проводят поисковые мероприятия, говорится в сообщении СУ СКР.

Новосибирская область

Новости

Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ

КПРФ решила воздержаться при голосовании по кандидатуре Мишустина

Московская фиксированная телефонная связь перешла под бренд МТС

Новое правительство

Мишустин обозначил приоритеты в работе на посту премьера

Мишустин обозначил приоритеты в работе на посту премьера

Медведев остался председателем "Единой России"

Новое правительство

Кандидат в премьеры Мишустин пообещал изменения в составе правительства

Кандидат в премьеры Мишустин пообещал изменения в составе правительства
Новое правительство

Фракция "Единой России" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Нефть Brent подорожала до $64,4 за баррель после подписания сделки США и Китая

Порядок и сроки голосования по поправкам в Конституцию определит указ президента

После стрельбы в мировом суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');