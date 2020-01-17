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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

СК объяснил исчезновение 10-летней школьницы ссорой с родителями

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Карасуке найдена десятилетняя девочка, которая 15 января пропала по пути в музыкальную школу, ничего противоправного с ней не произошло, сообщило управление СКР по Новосибирской области. Следователи установили, что ребенок решил уйти из дома после ссоры с родителями.

Сообщения о том, что ее похитили, держали в металлической клетке и что в ее отношении совершались какие-либо противоправные насильственные действия, не соответствуют действительности, подчеркнули в СК и предложили ориентироваться на официальные источники.

Девочку нашел волонтер. Ее доставили в Карасукскую ЦРБ, уточнили в СК. Ее искали больше 200 человек, в том числе полицейские, спасатели, поисковый отряд "Лиза Алерт" и волонтеры.

Нашел ее местный охотник, который пустил по следу собак, написала "Российская газета". В областном Минздраве изданию сказали, что у ребенка переохлаждение и небольшое обезвоживание, пока она в реанимации, но вечером ее переведут в общее отделение.

Карасук СКР Новосибирская область Лиза Алерт

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