СК завершил расследование по делу об убийстве следователя в Подмосковье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) завершил расследование убийства следователя полиции Евгении Шишкиной в Подмосковье в 2018 году, в котором обвиняются четверо мужчин, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. По данным следствия, заказчиком убийства является Ярослав Сумбаев, которого Шишкина привлекла в качестве обвиняемого по делу об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством с использованием современных компьютерных технологий. Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. По словам Петренко, 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

Абдулазизова и его соучастника задержали в Петербурге, они признали вину. В Москва-реке были обнаружены выброшенные пистолет и патроны.

Сумбаев был задержан на территории Грузии. "В соответствии с действующим законодательством СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной", - сказала Петренко.

Иван Кочетков объявлен в розыск.

Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (УТ МВД по ЦФО). По данным источника "Интерфакса", она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.