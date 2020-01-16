Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

СК завершил расследование по делу об убийстве следователя в Подмосковье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) завершил расследование убийства следователя полиции Евгении Шишкиной в Подмосковье в 2018 году, в котором обвиняются четверо мужчин, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. По данным следствия, заказчиком убийства является Ярослав Сумбаев, которого Шишкина привлекла в качестве обвиняемого по делу об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством с использованием современных компьютерных технологий. Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого - Абдулазиза Абдулазизова. По словам Петренко, 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

Абдулазизова и его соучастника задержали в Петербурге, они признали вину. В Москва-реке были обнаружены выброшенные пистолет и патроны.

Сумбаев был задержан на территории Грузии. "В соответствии с действующим законодательством СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной", - сказала Петренко.

Иван Кочетков объявлен в розыск.

Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (УТ МВД по ЦФО). По данным источника "Интерфакса", она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.

СКР Евгения Шишкина

Новости по теме

Новости

Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ

КПРФ решила воздержаться при голосовании по кандидатуре Мишустина

Московская фиксированная телефонная связь перешла под бренд МТС

Новое правительство

Мишустин обозначил приоритеты в работе на посту премьера

Мишустин обозначил приоритеты в работе на посту премьера

Медведев остался председателем "Единой России"

Новое правительство

Кандидат в премьеры Мишустин пообещал изменения в составе правительства

Кандидат в премьеры Мишустин пообещал изменения в составе правительства
Новое правительство

Фракция "Единой России" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Нефть Brent подорожала до $64,4 за баррель после подписания сделки США и Китая

Порядок и сроки голосования по поправкам в Конституцию определит указ президента

После стрельбы в мировом суде Новокузнецка возбуждено уголовное дело

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');