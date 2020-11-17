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Убийца подмосковного следователя Евгении Шишкиной осужден на 14 лет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мособлсуд приговорил Абдулазиза Абдулазизова к 14 годам заключения, признав его виновным в убийстве следователя полиции Евгении Шишкиной в октябре 2018 года в Подмосковье. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Она отметила, что Абдулазизов признан виновным в убийстве организованной группой по найму и незаконном обороте оружия (часть 2 статьи 105, часть 3 статьи 222 УК РФ).

По словам Петренко, следствие установило, что заказчиком убийства следователя Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. По тому делу в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

"В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова. 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Абдулазизов два раза выстрелил в Евгению Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась", - сказала представитель СК, напомнив, что Абдулазизов и его соучастник были задержаны полицейскими в Петербурге.

Абдулазизов полностью признал вину в преступлении. В результате проверок показаний в Москве-реке нашли выброшенные пистолет и патроны. "На частях оружия, найденных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства", - сказала Петренко.

Она отметила, что Сумбаев был задержан на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения органов внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством СК направил в Генпрокуратуру необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности.

Иван Кочетков задержан в Грузии. В настоящее время идет процедура его экстрадиции. "Уголовное дело в отношении соучастника, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, рассматривается в суде", - сказала представитель СК.

Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным источника "Интерфакса", она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы. Ее убийство вызвало широкий общественный резонанс.

Абдулазиз Абдулазизов Евгения Шишкина МВД СКР Московская область

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