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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы и послабления НДФЛ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы, сообщил "Интерфаксу" депутат фракции КПРФ Алексей Корниенко.

"По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать мне кажется", - сказал на встрече с КПРФ Мишустин, которого процитировал Корниенко.

Депутат также передал другое высказывание о пенсионной реформе кандидата в премьеры: "Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием".

Обухов также рассказал, что Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц.

"Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь", - написал Обухов в своём телеграм-канале в четверг.

По его словам, Мишустин "хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации".

Ситуацию со здравоохранением Мишустин "назвал грустной, но обещал "заниматься", отметил Обухов.

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