Путин предложил ввести налог для богатых

Собираемые за счет этого средства он предложил тратить на лечение и помощь детям с редкими заболеваниями

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Он сказал это в телеобращении к россиянам.

Он уточнил, что повышенная ставка будет применяться только с объема, превышающего 5 млн рублей в год. Тратить собираемые за счет этого налога средства он предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.

При этом все действующие программы помощи таким детям должны быть сохранены, подчеркнул президент. 60 млрд рублей в год, которые государство может собирать за счет повышения ставки налога на богатых, "пойдут плюсом" к средствам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь.

Ключевым принципом для распределения этих денег он назвал прозрачность принятия решения. По предложению Путина, принимать такие решения должны только врачи, общественные деятели, благотворители, которые многолетним трудом заработали безупречную репутацию и непререкаемый авторитет.

Путин отметил, что может показаться несправедливым, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково - 13% с дохода. Он отметил, что плоская шкала налогообложения позволила увеличить собираемость налогов. Увеличивающиеся сборы государство смогло потратить на социальные нужды, так что оказывается, что справедливость тут ни при чем, отметил Путин. Теперь, когда система сбора налогов отлажена, по его словам, появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано.

17 июня Forbes узнал от источников, что в правительстве вернулись к обсуждению возможности ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. По сведениям журнала, в том числе обсуждалось повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей.

18 июня журналисты выяснили, что введение прогрессивной шкалы и повышение НДФЛ для богатых с оговорками поддерживают все фракции Госдумы и в Конфедерации труда России.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ возможно при условии снижения страховых платежей Единого социального налога (ЕСН) до 15 %, высказал свою позицию бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос повышения ставки НДФЛ для состоятельных россиян обсуждается на экспертном уровне, в том числе в правительстве и в Кремле. По его словам, окончательные решения еще не приняты.

Перед назначением премьер-министром Михаил Мишустин, прежде возглавлявший налоговую службу, заявил, что не поддерживает отказ от плоской шкалы НДФЛ.