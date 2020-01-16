У фигуранта дела Baring Vostok в СИЗО забрали медсправку и ортопедическую подушку

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Директор по инвестициям фонда Baring Vostoк Иван Зюзин, обвиняемый по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", пожаловался Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на изъятие у него медицинской справки, сообщил "Интерфаксу" член ОНК Александр Хуруджи.

"Иван Зюзин ранее содержался в СИЗО 4 "Медведь", как и остальные фигуранты этого уголовного дела. У него на руках была медицинская справка о том, что по показаниям ему необходима ортопедическая подушка. Также была и сама подушка, которую передали родственники. При переводе в СИЗО-1 неназвавшийся сотрудник из "Матросской тишины" изъял у Зюзина и справку, и подушку", - сказал Хуруджи.

По его словам, решить этот вопрос через адвокатов не удалось.

Члены ОНК обратились к руководству СИЗО с просьбой разобраться в ситуации, но не получили никакого ответа.

"Выяснить, кто и для чего изъял справку и куда исчезла подушка, не удалось. Более того, матрас, который сейчас выдан Зюзину - явно бракованный, это подтвердили при осмотре члены нашей группы ОНК. Обычно такие вопросы, как замена матраса, решаются практически на месте. Но в отношении Зюзина решить вопрос не удалось даже через руководство СИЗО", - заявил Хуруджи.

В ответ на обращение члены ОНК получили устный ответ, что матрас находится в удовлетворительном состоянии, и "экспертиза, доказывающая, что его надо менять, не проводилась", добавил он.

"Надеюсь, что это частная инициатива конкретных сотрудников, и речь не идет об осознанном давлении на конкретного арестованного. Будем разбираться с помощью официальных запросов", - подчеркнул собеседник агентства.

Фигурантам так называемого "дела Baring Vostok" в окончательной редакции обвинения вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ).