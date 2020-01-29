Бизнес-омбудсмен попросил генпрокурора проверить законность ареста подельников Майкла Калви

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить законность ареста партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Они находятся в СИЗО с середины февраля 2019 года, в последний раз им продлили срок ареста до 13 февраля.

Объективных данных, которые подтверждали бы, что их нужно держать под стражей, нет, говорится в письме уполномоченного. Он напомнил, что перевод под домашний арест основателя фонда Майкла Калви, партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и бывшего предправления банка "Восточный" Алексея Коррдичева не привел к тому, чтобы они пытались помешать следствию.

"Ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей всем указанным лицам содержат одни и те же доводы и аргументы, среди которых лишь тяжесть инкриминируемого деяния и предположение о возможности обвиняемых скрыться от следствия и суда, что свидетельствует о формальном подходе следствия к выполнению требований статьи 109 УПК РФ. Одни только эти обстоятельства не могут признаваться достаточными для продления срока действия данной меры пресечения", - отмечает Титов.

В письме также говорится, что расследование дела завершено.

Фигурантам дела в окончательной редакции вменили растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Они все были задержаны в середине февраля и вскоре арестованы. В апреле под домашний арест перевели Калви и Кордичева, в августе - Дельпаля. В конце 2019 года в деле появился еще один фигурант - бывший директор "Восточного" по инвестициям Александр Цакунов, его сразу отправили под домашний арест. Все фигуранты вины не признают.

В Baring Vostok считают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком "Восточный". Миноритарий банка Шерзод Юсупов, по жалобе которого было возбуждено дело, это отрицает.