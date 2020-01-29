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Бизнес-омбудсмен попросил генпрокурора проверить законность ареста подельников Майкла Калви

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить законность ареста партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Они находятся в СИЗО с середины февраля 2019 года, в последний раз им продлили срок ареста до 13 февраля.

Объективных данных, которые подтверждали бы, что их нужно держать под стражей, нет, говорится в письме уполномоченного. Он напомнил, что перевод под домашний арест основателя фонда Майкла Калви, партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля и бывшего предправления банка "Восточный" Алексея Коррдичева не привел к тому, чтобы они пытались помешать следствию.

"Ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей всем указанным лицам содержат одни и те же доводы и аргументы, среди которых лишь тяжесть инкриминируемого деяния и предположение о возможности обвиняемых скрыться от следствия и суда, что свидетельствует о формальном подходе следствия к выполнению требований статьи 109 УПК РФ. Одни только эти обстоятельства не могут признаваться достаточными для продления срока действия данной меры пресечения", - отмечает Титов.

В письме также говорится, что расследование дела завершено.

Фигурантам дела в окончательной редакции вменили растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Они все были задержаны в середине февраля и вскоре арестованы. В апреле под домашний арест перевели Калви и Кордичева, в августе - Дельпаля. В конце 2019 года в деле появился еще один фигурант - бывший директор "Восточного" по инвестициям Александр Цакунов, его сразу отправили под домашний арест. Все фигуранты вины не признают.

В Baring Vostok считают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком "Восточный". Миноритарий банка Шерзод Юсупов, по жалобе которого было возбуждено дело, это отрицает.

Борис Титов Игорь Краснов Baring Vostok Майкл Калви Генпрокуратура Иван Зюзин Вадим Абгарян Максим Владимиров

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