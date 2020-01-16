Мишустин озвучил бюджет социальных мер из послания президента

Кандидат на пост премьер-министра России, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Государственной думы РФ Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Меры, изложенные президентом в послании федеральному собранию, потребуют около 4 трлн рублей из бюджета за четыре года, заявил кандидат в премьеры РФ Михаил Мишустин.

"Этот год это примерно 450 млрд рублей, четырехлетка - это порядка 4 трлн рублей, средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов", - сказал Мишустин в четверг, выступая в Госдуме на пленарном заседании, на котором рассматривается его кандидатура на пост премьер-министра.

По его словам, на рассмотрение поправок в бюджетный кодекс дается 25 дней. "Эта работа вчера уже начата, сегодня я провел все консультации с министром финансов Антоном Германовичем Силуановым, конечно, средства, которые были обозначены в послании, есть", - сказал Мишустин.

"С точки зрения ресурсов, они есть в полном объеме, и все эти решения должны быть приняты и заработать уже сейчас с начала года. Поэтому в этом смысле хочу вас заверить, что эта работа уже идет полным ходом, надеюсь на вашу поддержку", - заявил Мишустин.

Мишустин заявил, что благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства достаточно ресурсов для реализации задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что "одновременно нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись работа".

Он сообщил, что эта работа уже начата совместно с парламентом. Мишустин рассчитывает на поддержку депутатов Госдумы.

Мишустин считает важным взаимодействие с регионами для реализации задач из послания Федеральному собранию. "Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты, и важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек, нервотрепки получить помощь", - заявил он.

Мишустин отметил, что новое правительство РФ выполнит "майские указы" президента РФ, и все члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Он отметил, что в Госдуме в ходе ежегодного отчета правительства в рамках "правительственного часа" разговор бывает очень непростым. "Это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. А открытая, конструктивная критика помогает нам лучше работать. И здесь вы, парламентарии страны обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему", - рассказал Мишустин.

По его словам, законотворческая работа - важнейшая составляющая успешного решения задач, которые стоят перед обществом и страной. "И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть с Государственной думой у правительства, наше взаимопонимание, это одно из очень важных условий. Своевременное принятие законов, правил нужных, значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - рассказал Мишустин.

"Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Госдумы, с фракциями, с Советом Федерации", - пообещал он.