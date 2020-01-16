Мишустин назвал приоритетные отрасли, куда должны идти средства для нацпроектов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Средства, выделяемые на национальные проекты, должны прежде всего идти на развитие высокотехнологичных секторов российской промышленности, машиностроения, заявил кандидат в премьеры РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

По его словам, правительство также будет оказывать содействие ЦБ в увеличении "длинных денег" в экономике для увеличения инвестиций.

"Для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые длинные деньги. Это одна из важнейших задач Центрального банка, но, конечно, финансово-экономический блок правительства, как и прежде, будет оказывать необходимое содействие, активно участвовать в этом", - сказал Мишустин.

"Во-вторых, нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса, для того чтобы создавать в промышленности, в сельском хозяйстве, в других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке", - добавил он.

"Деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике. Идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - подчеркнул Мишустин.

Мишустин заявил, что для сохранения макроэкономической сбалансированности нужно генерировать дополнительные доходы и держать инфляцию в пределах 4%.

"Для того, чтобы достичь названных целей, нам, конечно, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит, аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств, четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранять инфляцию в заданных параметрах - не выше 4%", - сказал он, выступая в Государственной Думе на пленарном заседании, где рассматривается вопрос о даче согласия Госдумы для его назначения главой правительства РФ.