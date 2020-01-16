Мишустин стал постоянным членом Совета Безопасности России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин подписал указ "О внесении изменения в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. № 715", говорится в сообщении, размещенном в четверг вечером на сайте Кремля.

"Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации (. . .) изменение, включив в него в качестве постоянного члена (. . .) Мишустина М.В. - Председателя Правительства Российской Федерации", - говорится, в частности, в документе.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в сообщении.

Ранее в четверг Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, документ вступил в силу со дня его подписания.

В среду, 15 января, после оглашения Послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Госдума на заседании 16 января согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ.