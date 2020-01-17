Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о новой должности Медведева

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по безопасности и борьбе с коррупцией будет рекомендовать Совету Думы включить законопроект о должности зампредседателя Совета Безопасности в перечень поправок, которые палата рассмотрит на следующей неделе. Это сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

Он сослался на "высокую актуальность документа", который уже поступил в комитет.

"В законопроекте содержатся важные положения о введении новой должности - заместителя председателя Совета Безопасности, и об обязанности занимающего этот высокий пост лица сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов", - сказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что Совет Думы рассмотрит этот президентский законопроект 20 января, а затем палата его рассмотрит в приоритетном порядке.

В соответствии с законопроектом, в Совбезе вводится новая должность - заместитель председателя совета. Назначать его и определять его полномочия будет президент. Зампред Совбеза будет обязан "сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".

Для других членов СБ таких требований вводить не будут.

Ввести такую должность президент Владимир Путин пообещал 15 января, когда правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Путин - председатель Совбеза, Медведев как премьер ранее был постоянным членом совета. 16 января президент подписал указ о назначении Медведева на эту должность.