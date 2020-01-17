Источник узнал об уголовном деле о домогательствах к воспитанницам детского приюта в Татарстане

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Татарстане следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК) после того, как воспитанницы приюта "Акчарлак" в ролике на YouTube пожаловались на домогательства со стороны сотрудника учреждения. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в нем нет.

Официальных данных о возбуждении дела у агентства нет.

Запись с рассказом девочек появилась на YouTube 15 января. Воспитанницы приюта рассказали, что сотрудник много раз к ним приставал, трогал за интимные места во время занятий по физкультуре, они его боятся. Они утверждают, что руководство приюта знает об этом, сотрудника летом штрафовали, он на некоторое время прекратил домогательства, но потом все возобновилось.

После публикации видео руководители приюта пожаловались в Следственный комитет. В приют по требованию прокурора Рыбно-Слободского района выехали следователи. Прокуратура также намерена проверить, кто снимал видео с несовершеннолетними, задавал им вопросы и потом выложил запись с интернет.

Приют "Акчарлак" был открыт в 2003 году для детей от трех до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он находится в селе Верхний Тимерлик, в нем 25 мест.