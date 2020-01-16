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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

В Татарстане начали проверять жалобы воспитанниц приюта на домогательства

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Рыбно-Слободском районе Татарстана воспитанницы детского приюта "Акчарлак" выложили на YouTube видео, в котором пожаловались на домогательства со стороны действующего сотрудника, правоохранительные органы и прокуроры уже начали проверки, сообщили "Интерфаксу" в Минтруда и соцзащиты региона.

Девочки опубликовали свое обращение 15 января. Они утверждают, что сотрудник приюта много раз к ним приставал, трогал их за интимные места во время спортивных занятий. По их словам, они его боятся. Руководство учреждения знает о его поведении, летом его оштрафовали, но это только ненадолго прекратило домогательства с его стороны.

После публикации видео руководители приюта пожаловались в Следственный комитет. В приют по требованию прокурора Рыбно-Слободского района выехала следственно-оперативная группа для проверки достоверности обвинений, сообщило региональное надзорное ведомство.

Прокуроры также проверят законность тех, кто снимал видео с несовершеннолетними воспитанницами, опрашивал их и затем выложил запись в интернет.

Детский приют "Акчарлак" на 25 мест открыт в 2003 году в селе Верхний Тимерлик для детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Татарстан Верхний Тимерлик прокуратура Татарстана Акчарлак

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