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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

В столкновении полутора десятков машин в Адыгее погиб человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Адыгее на трассе М4 "Дон" в районе Адыгейска утром в пятницу столкнулись от 15 до 18 автомобилей, есть погибший и трое пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Точное число столкнувшихся машин там еще не определили.

Пострадавших увезли в больницу.

Возможной причиной ДТП в полиции назвали туман и гололед.

На месте ДТП работают все экстренные службы. Проезд по этому участку трассы не закрыт, сотрудники МВД регулируют движение на месте.

Адыгея Адыгейск МВД М4 Дон

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