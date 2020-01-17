В столкновении полутора десятков машин в Адыгее погиб человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Адыгее на трассе М4 "Дон" в районе Адыгейска утром в пятницу столкнулись от 15 до 18 автомобилей, есть погибший и трое пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Точное число столкнувшихся машин там еще не определили.

Пострадавших увезли в больницу.

Возможной причиной ДТП в полиции назвали туман и гололед.

На месте ДТП работают все экстренные службы. Проезд по этому участку трассы не закрыт, сотрудники МВД регулируют движение на месте.