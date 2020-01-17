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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Два человека погибли в результате столкновения 25 автомобилей в Адыгее

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сильный туман стал причиной столкновения 25-ти автомобилей на трассе в Адыгее, в результате два человека погибли, трое ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"По предварительным данным, из-за сильного тумана (возникли - ИФ) два очага столкновений на (трассе - ИФ) М-4 "Дон" на 1357 км (Адыгея). В первом очаге 11 автомобилей, во втором очаге 14 автомобилей", - сказали в пресс-службе компании. Среди пострадавших детей нет, отметили в "Автодоре".

Ранее в пятницу сообщалось, что на трассе М-4 "Дон" в Адыгее произошло ДТП с участием более 15 автомобилей. По данным республиканского ГУ МВД, причиной аварии мог стать туман и гололед.

"В результате ДТП один мужчина погиб на месте, второй мужчина скончался в больнице от кровопотери", - сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

По его словам, в общей сложности в ДТП пострадали 10 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Из них три человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно.

Адыгея Автодор МВД

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