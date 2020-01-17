Мишустин и Медведев поговорили один на один больше часа

Архивное фото Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев в пятницу провели встречу с членами российского правительства.

Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной. Он и Медведев более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ. Перед этим в Госдуме одобрили кандидатуру Мишустина: на голосовании он набрал 383 голоса в свою поддержку, никто не проголосовал против.

Правительство объявило об уходе в отставку 15 января, после того, как Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления президент высказался за внесение в Конституцию изменений, в том числе по процедуре формирования правительства. Кабмин продолжает исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Согласно статье 112 Конституции, председатель правительства должен не позднее недельного срока с момента назначения предложить президенту кандидатуры на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров.