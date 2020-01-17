Мишустин назначил во главе ФНС своего бывшего зама Даниила Егорова

Заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров назначен ее руководителем. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС.

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, в 1998 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. С 2000 г. по 2001 г. являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, в 2001 году руководил юридическим отделом ЗАО "Энеко".

В налоговых органах с 2001 года. В 2001-2003 гг. - специалист 1-й категории, консультант отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по Москве. В 2003-2005 гг. - начальник отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС России №44 по Москве. В 2005-2009 гг. - начальник отдела камеральных проверок, начальник отдела выездных проверок №2 Межрайонной инспекции ФНС №50 по Москве. С 2009 г. по 2010 г. - замначальника отдела контрольной работы Управления ФНС по Москве. В 2010-2011 гг. возглавлял отдел рассмотрения споров с физлицами, отдел рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, был замначальника управления и начальником управления досудебного аудита ФНС. В мае 2011 года стал замом Михаила Мишустина.

В ФНС Егоров курировал работу Контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального контроля и оперативного контроля.

Новый премьер

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после оглашения президентского послания 15 января. В тот же вечер Владимир Путин внес в Госдуму для утверждения на пост премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. На следующий день Мишустин был утвержден в новой должности, а Медведев получил специально созданный пост заместителя председателя Совета безопасности. Назвать кандидатов на посты министров Мишустин обещал в ближайшие дни.

Как объяснил ранее Медведев, правительство решило уйти в отставку, чтобы дать возможность президенту провести те важные изменения в Конституции, которые он предложил обсудить в послании. Предложенные Путиным поправки в основном касались перераспределения полномочий между ветвями власти, а также ограничений для судей и высших чиновников на наличие у них иностранного гражданства.