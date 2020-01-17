У девочки, разыскиваемой полицией Франции и найденной в Самаре, оказалось двойное гражданство

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вопрос о выдворении или перемещении девочки, разыскиваемой французской полицией и найденной в Самаре, не стоит, так как у ребенка двойное гражданство, сообщила "Интерфаксу" в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.

"Запрос был исключительно о розыске девочки, который, я так понимаю, основан на обращении отца ребенка - гражданина Франции. Ни о выдворении, ни о перемещении. В этом розыске изначально были обозначены некие координаты. То, что она в Самаре. Ребенок найден. Мама его не скрывала. Ребенок имеет двойное гражданство", - сказала Козлова.

Она подчеркнула, что поэтому все действия причастных к ситуации ведомств в первую очередь будут исходить из того, что ребенок - гражданин РФ.

"Если мама обратится за нашей (аппарата уполномоченного по правам ребенка в регионе - ИФ) поддержкой, то мы будем в этой ситуации принимать участие. Если мама ограничится взаимодействием с судебными приставами, поскольку там есть какое-то судебное решение, и не посчитает нужным, чтобы кто-то иной вмешивался в эту ситуацию, то, наверное, необходимости в этом не будет. Будем в целом ориентироваться по взаимодействию с приставами", - отметила Козлова.

Ранее сообщалось, что приставы по заявлению о возбуждении исполнительного производства департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ установили адрес шестилетней девочки, разыскиваемой французской полицией. Она живет с мамой в Самаре.