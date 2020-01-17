Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В Туле осуждены лжеполицейские, вымогавшие у коммерсанта 20 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд в Туле вынес приговор четверым местным жителям, которые под видом полицейских вымогали у коммерсанта деньги. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

Она отметила, что все четверо признаны судом виновными в покушении на мошенничество и отправлены в колонию на сроки от двух лет четырех месяцев до трех лет.

Преступление было совершено в апреле 2019 года. Четверо мужчин представились бизнесмену сотрудниками полиции и потребовали 20 млн рублей. В случае отказа грозили возбудить против него уголовное дело по факту якобы совершенного преступления. Коммерсант передал злоумышленникам часть требуемой суммы и сообщил об инциденте в правоохранительные органы. При передаче очередной части денег преступники были задержаны сотрудниками УФСБ по Тульской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Тула

Новости по теме

Новости

Эксперты заявили о непредсказуемых последствиях "баварской зимы" в России для АПК

Мишустин назначил во главе ФНС своего бывшего зама Даниила Егорова

Мишустин назначил во главе ФНС своего бывшего зама Даниила Егорова

Синоптики спрогнозировали, что февраль в России будет холоднее января

Синоптики спрогнозировали, что февраль в России будет холоднее января

Чистый отток капитала из РФ в 2019 году снизился в 2,4 раза

У перекрытого въезда в Барнаул за пять часов скопились десятки автомобилей

РФ получила право на экспорт говядины в Китай

Новое правительство

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности

"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности
Новое правительство

Медведев заявил, что смена правительства в РФ не является чем-то особенным

Новое правительство

Мишустин и Медведев поговорили один на один больше часа

Мишустин и Медведев поговорили один на один больше часа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');