В Туле осуждены лжеполицейские, вымогавшие у коммерсанта 20 млн рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд в Туле вынес приговор четверым местным жителям, которые под видом полицейских вымогали у коммерсанта деньги. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

Она отметила, что все четверо признаны судом виновными в покушении на мошенничество и отправлены в колонию на сроки от двух лет четырех месяцев до трех лет.

Преступление было совершено в апреле 2019 года. Четверо мужчин представились бизнесмену сотрудниками полиции и потребовали 20 млн рублей. В случае отказа грозили возбудить против него уголовное дело по факту якобы совершенного преступления. Коммерсант передал злоумышленникам часть требуемой суммы и сообщил об инциденте в правоохранительные органы. При передаче очередной части денег преступники были задержаны сотрудниками УФСБ по Тульской области.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).