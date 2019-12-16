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Лжеполицейский выманил у омички 500 тыс. рублей, пообещав компенсацию за БАДы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Омская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась 500 тысяч рублей, ожидая получить компенсацию за ранее купленные ею препараты, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Пострадавшая сообщила, что добавку к пище она купила в интернете. Потом женщине позвонил неизвестный, представился работником правоохранительных органов и сказал, что ее признали потерпевшей по уголовному делу в отношении производителей приобретенного ею ранее БАДа. Якобы сырье для препарата использовалось некачественное, а некоторые компоненты и вовсе являются запрещенными.

"После того, как женщине обозначили размер компенсации, 9,7 млн рублей, она тут же принялась перечислять неизвестным лицам денежные средства за оказание различных услуг: 47 тыс. рублей - за адвоката, который ускорит ход уголовного дела, 112 тыс. рублей - за оформление медицинской справки и другие, пока общая сумма полугодичных переводов не составила почти 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Только прочитав в газете статью о новом виде мошенничества, женщина перестала перечислять деньги, собрала сохраненные банковские чеки и обратилась в полицию.

Омск

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