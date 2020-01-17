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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Эксперты заявили о непредсказуемых последствиях "баварской зимы" в России для АПК

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Аграрии ряда регионов РФ из-за малоснежной зимы могут столкнуться весной с низкими запасами влаги в почве, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом"; они также отмечают, что последствия "европейской" зимы для агропромышленного комплекса (АПК) России пока предсказать невозможно.

"Запасы влаги, близкие к рекордно низким, отмечаются в настоящее время на юге страны. Пока для озимых это неопасно, они спят. Но через полтора месяца осадки потребуются, появится определенный риск", - заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, эксперты ИКАР проанализировали суммарные осадки с сентября по декабрь начиная с 1990 года. "И оказалось, что по основным зернопроизводящим регионам юга они находятся близко к самым низким значениям", - сказал он.

Рылько отметил, что могут быть проблемы и в ряде регионов Поволжья. Но в целом, отметил он, делать какие-то более точные прогнозы пока рано.

"Критической ситуации, действительно, нет, - соглашается вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. - К тому же в ряде регионов недавно прошел снег". В целом же, признал он, низкие запасы влаги всегда ведут к проблемам.

По его словам, в этом году на европейской части страны стоит европейская зима. Но каковы будут ее последствия, пока предсказать сложно - слишком много факторов, которые могут повлиять на будущий урожай, отметил Корбут.

"Мы сейчас живем в погодном режиме южной Германии, у нас баварская зима, - поддерживает его позицию генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - Если ей на смену придет баварская весна, то все будет нормально. Но сейчас делать прогнозы очень рано, пока все на уровне гаданий".

По его словам, сейчас на севере и северо-востоке средней полосы России количество осадков в норме или даже выше, на юге средней полосы - ниже нормы.

Между тем, как сообщалось, в соответствии с природными циклами засуха в РФ наблюдает каждые 10-12 лет. Последняя - аномальная - была в 2010 году, когда сбор зерна в стране составил всего 61 млн тонн.

По данным Минсельхоза, озимые культуры в РФ под урожай 2020 года посеяны на рекордных 18,2 млн га.

ИКАР Дмитрий Рылько Александр Корбут ПроЗерно Владимир Петриченко

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