В массовое ДТП в Адыгее попали 34 автомобиля

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Более 30 автомобилей получили повреждения в массовой автоаварии, которая произошла в Адыгее утром в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

В пятницу утром из-за неблагоприятных погодных условий - густого тумана и гололедицы - на трассе М-4 "Дон" в Адыгее произошло массовое ДТП. В результате автоаварии два человека погибли, трое госпитализированы, еще семь проходят лечение амбулаторно. Оба погибших в ДТП мужчины являлись жителями Краснодарского края, говорится в сообщении МВД,

По уточненным данным, 34 автомобиля получили различные механические повреждения. Изначально сообщалось не менее чем о 15, затем о 25 автомобилях-участниках автоаварии.