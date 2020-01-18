Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области в субботу в 27 км к востоку от города Искитим, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:17 (по Москве) землетрясения имел координаты 54.65 градуса северной широты и 83.72 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре – 3,5 балла по шкале MSK-64.

Ранее представители Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны достаточно значительные сейсмособытия, связанные, в том числе, с интенсивными горными работами.