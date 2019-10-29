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После землетрясения в Новосибирской области началось обследование зданий

После землетрясения в Новосибирской области началось обследование зданий
Сотрудник МЧС России (архивное фото)
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области во вторник в 22 км к востоку от города Искитим, три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Отголоски сейсмособытия ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района: Харино, Девкино, Усть-Чем, Белово", - уточняется в сообщении.

В МЧС также сообщили, что на единый номер экстренных служб 112 поступило несколько звонков по поводу произошедшего землетрясения.

"Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Наиболее чувствительные жители ощутили слабые толчки", - говорится в сообщении ведомства.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:31 мск землетрясения имел координаты 54.63 градуса северной широты и 83.66 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 балла по шкале MSK-64.

Представители филиала ранее сообщали, что в зоне, где произошло землетрясение, возможны значительные сейсмособытия, связанные, в том числе, с интенсивными горными работами.

Новосибирская область МЧС

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