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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

В Барнауле ликвидировали аварию, оставившую без тепла почти 30 многоэтажек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Энергетики в Барнауле (Алтайский край) ликвидировали коммунальную аварию, из-за которой без теплоснабжения остались жители Ленинского района.

Как сообщили "Интерфакс-Сибиру" в пресс-центре мэрии города, система поставлена на циркуляцию, тепло начинает поступать в дома.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на тепловых сетях АО "Барнаульская теплосетевая компания" в Ленинском районе Барнаула введен режим повышенной готовности. Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов, детский сад и школа.

Температура воздуха в Барнауле утром 18 января опустилась до минус 4 градусов, действует штормовое предупреждение из-за сильной метели.

Алтайский край Барнаул

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