Почти 30 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на теплосети в Барнауле

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности ввели в Ленинском районе Барнаула (Алтайский край), где авария нарушила теплоснабжение многоквартирных домов, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-центре мэрии города.

"Из-за аварии на тепловых сетях АО "Барнаульская теплосетевая компания" в Ленинском районе введен режим повышенной готовности. Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов, детский сад и школа", – сообщили в пресс-центре.

Подготовлены пункты временного размещения в гимназии и лицее №124, которые в случае необходимости будут принимать жителей домов, попавших в зону аварийной ситуации.

Температура воздуха в Барнауле в субботу утром опустилась до минус 4 градусов, наблюдается сильный снегопад.