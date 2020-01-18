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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Почти полтора десятка дорог закрыли для транспорта на Алтае из-за метели

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Движение по двум федеральным трассам и ряду региональных автодорог закрыто в Алтайском крае из-за метели, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

Движение для всех видов транспорта закрыто на 12 региональных автодорогах. Кроме того, закрыта трасса А-322 от Барнаула до Рубцовска.

При этом федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт", на которой накануне из-за непогоды были введены ограничения, 18 января открыли для всех видов транспорта, сообщает Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай"

Накануне на регион обрушилась сильная метель, спровоцировавшая ряд массовых ДТП, в которые попали около 50 автомобилей. В этих ДТП пострадали пятеро человек, ещё двое погибли. В регионе действует штормовое предупреждение.

Алтайский край

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