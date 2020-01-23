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В Алтайском крае увеличат число вагонов в поездах из-за метелей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Алтайском крае из-за метелей перекрывают автодороги, поэтому власти региона решили увеличить количество вагонов в пригородных поездах, сообщил пресс-центр краевого правительства.

Изменения затронут направления Барнаул - Бийск, Барнаул - Алейская - Рубцовск. 23 января там добавят шесть пассажирских вагонов общей вместимостью 360 мест, 24 января - 12 пассажирских вагонов общей вместимостью 720 мест. Всего за четыре дня будет добавлено 39 вагонов общей вместимостью 2300 мест.

В регионе из-за пурги объявлен режим повышенной готовности, там начали закрывать автодороги.

Во время предыдущего снежного шторма, обрушившегося на Алтай в минувшую пятницу, были закрыты трассы почти по всем направлениям, нарушено транспортное сообщение с 25 поселками, произошли несколько массовых ДТП.

Алтайский край Барнаул Бийск

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