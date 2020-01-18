Аэропорт и вокзал Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта и вокзала Хабаровска поступили в субботу, они не подтвердились, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Как рассказал собеседник агентства, проводилась эвакуация, были задействованы все экстренные службы. Объекты проверили в течение часа. Сейчас вокзал и аэропорт работают в штатном режиме.

Количество эвакуированных людей в пресс-службе не уточнили.