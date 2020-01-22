Источник рассказал о графике поступления массовых угроз о минировании в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Анонимы, которые распространяют ложные угрозы о минировании зданий в Москве, "берут выходные" по субботам и воскресеньям, а также "не работали" в праздники, с 1 по 7 января, сказал осведомленный источник "Интерфакса". С 28 ноября по 22 января из-за их сообщений в столице эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек.

В среду 22 января в Москве поступили сигналы о бомбах судов, школ, продуктовых магазинов и храма Христа Спасителя. Собор "минировали" уже 14 раз, Центральный Телеграф - десять раз. "Не реже раза в неделю поступают сообщения об угрозах взрыва на всех 232 станциях столичного метро", - сообщил источник.

По его словам, также анонимы "любят" сообщать о взрывных устройствах на вокзалах и в аэропортах, на инженерных коммуникациях и ТЭЦ города.

Для столицы рекорд по количеству эвакуированных был установлен 19 декабря - тогда для проверки различных учреждений на улицу вывели в общей сложности около 170 000 человек. Следующий пик пришелся на 16 января - почти 150 000.

Ни в одном случае угрозы о заложенных взрывных устройствах в Москве не подтвердились.

Утром 22 января Объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга сообщила, что из-за угроз взрыва эвакуировали Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский и Сестрорецкий районные суды. Сообщения о бомбах в Петербурге приходит в те же дни, что и в Москве. В городе чаще всего "минируют" суды, школы и больницы.