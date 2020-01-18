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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

На пермском вокзале пришлось эвакуировать пассажиров из-за лжеминирования поезда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пассажиров и сотрудников вокзала "Пермь-2" эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании одного из проходящих через станцию составов.

Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, утром 18 января в дежурные службы Пермского края поступила информация об угрозе взрывов в одном из поездов, проходящих через станцию "Пермь-2". В результате железнодорожное движение через станцию "Пермь-2" было временно приостановлено.

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, движение поездов было возобновлено. Сейчас станция "Пермь-2" работает в обычном режиме.

Правоохранительные органы устанавливают автора ложного сообщения.

Пермь

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