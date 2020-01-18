Число госпитализированных с отравлением из дома престарелых в Подмосковье достигло 12

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двенадцать человек отравились в подмосковном центре социального обслуживания населения, говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, поступившем в "Интерфакс".

Начата проверка по факту оказания услуг, не отвевающих требованиям безопасности, повлекших госпитализацию обитателей дома престарелых.

По предварительной информации, пострадавшим диагностирован острый гастроэнтерит.

Отбор проб с целью установления причин произошедшего и источника предполагаемого отравления осуществляет Роспотребнадзор.

Ранее администрация муниципалитета города Реутов сообщила "Интерфаксу", что с признаками пищевого отравления госпитализировано девять человек.