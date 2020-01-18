Девять постояльцев дома престарелых в Подмосковье попали в больницы с отравлением

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Несколько подопечных центра соцобслуживания населения, который находится в Реутове, госпитализировали с признаками пищевого отравления, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Девять подопечных межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения, подведомственного Балашихинскому управлению социальной защиты населения, с признаками пищевого отравления были госпитализированы. Четверо из них находятся в Центральной районной больнице Балашихи, еще пятеро в инфекционном отделении в Железнодорожном", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, медики оценивают их состояние как стабильное.

Причиной случившегося могло стать пищевое отравление, также рассматривается вариант заражения ротавирусной инфекцией.