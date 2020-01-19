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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства

Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства
Во время интервью Дмитрия Медведева "Первому каналу"
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работал кабинет министров почти восемь лет, отметил, что правительству пришлось действовать в условиях кризиса.

"Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - сказал Медведев в интервью программе "Время" (Первый канал).

Новое правительство

Бывший глава кабмина напомнил, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.

"Это, естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам. Дальше - больше. После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях", - напомнил экс-премьер.

Он обратил внимание, что правительству пришлось заняться "важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось - импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны".

Как заявил Медведев, в условиях санкций и кризиса надо было удержать макроэкономическую стабильность, он напомнил, что в начале инфляция выросла до 13, до 15%, а сейчас она составляет 3%.

"Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны. Это соответственно социальное самочувствие людей. Поэтому эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство, сформированное в 12-м и в 18-м году", - заявил Медведев.

И, наконец, важнейшим направлением работы правительства под его руководством Медведев назвал национальные проекты.

Правительство РФ 15 января 2020 года объявило о решении уйти в отставку после оглашения послания президента Федеральному собранию. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Дмитрий Медведев

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