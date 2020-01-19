Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства

Во время интервью Дмитрия Медведева "Первому каналу" Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен тем, как работал кабинет министров почти восемь лет, отметил, что правительству пришлось действовать в условиях кризиса.

"Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти", - сказал Медведев в интервью программе "Время" (Первый канал).

Бывший глава кабмина напомнил, что работа первого правительства, которое он возглавил, началась, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.

"Это, естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам. Дальше - больше. После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях", - напомнил экс-премьер.

Он обратил внимание, что правительству пришлось заняться "важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось - импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны".

Как заявил Медведев, в условиях санкций и кризиса надо было удержать макроэкономическую стабильность, он напомнил, что в начале инфляция выросла до 13, до 15%, а сейчас она составляет 3%.

"Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны. Это соответственно социальное самочувствие людей. Поэтому эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство, сформированное в 12-м и в 18-м году", - заявил Медведев.

И, наконец, важнейшим направлением работы правительства под его руководством Медведев назвал национальные проекты.

Правительство РФ 15 января 2020 года объявило о решении уйти в отставку после оглашения послания президента Федеральному собранию. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.