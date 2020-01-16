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Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ
Дом правительства Российской Федерации в Москве
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее в четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не проголосовал против.

Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.

Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
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