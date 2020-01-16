Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

Дом правительства Российской Федерации в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее в четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ. Он получил 383 голоса в свою поддержку, 41 человек воздержался, никто не проголосовал против.

Накануне Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. После этого правительство приняло решение уйти в отставку.

Согласно статье 112 Конституции председатель правительства не позднее недельного срока после назначения должен представить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.