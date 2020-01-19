Председателем партии "Единая Россия" останется Медведев

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что останется председателем партии "Единая Россия".

"Если говорить о конкретной новой работе, то замещение этой должности не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией, я остаюсь председателем партии "Единая Россия"", - заявил Медведев в интервью программе "Время" Первого канала.

Он отметил, что на партии лежит огромная ответственность перед россиянами за развитие страны, "Единая Россия" решает те же задачи, связанные с повышением уровня благосостояния людей.

По его словам, ЕР также решает отдельные вопросы, связанные с развитием конкретных регионов и городов.

"Нужно готовиться и к тем выборам, которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году", - сказал экс-премьер.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ.