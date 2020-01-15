Правительство РФ подало в отставку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев заявил, что в послании Федеральному собранию был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации".

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на встрече с Медведевым тет-а-тет они обсудили вопросы, сформулированные в послании Федеральному собранию. "Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства.

Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. "Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас", - отметил он.

Ранее в среду в своем послании Федеральному собранию Путин озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра. Также нижняя палата может быть наделена правом утверждать кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Путин выразил мнение, что поправки должны быть вынесены на всенародное голосование.

Согласно Конституции РФ, предложение по кандидатуре председателя правительства должно быть внесено не позднее двухнедельного срока после отставки правительства РФ. Не позднее недельного срока после назначения премьер должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.