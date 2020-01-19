"Известия" сообщили, что Минэк может возглавить замглавы экспертного управления президента

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Новым министром экономического развития РФ может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, написали "Известия" со ссылкой на трех чиновников.

Сам Леонид Осипов на просьбу газеты подтвердить назначение предложил подождать. "Не готов пока комментировать, давайте дождемся новостей официальных", - сказал он.

Как сообщал ряд СМИ, на пост первого вице-премьера РФ рассматривается кандидатура помощника президента РФ Андрея Белоусова, в этом случае Максим Орешкин, являющийся сейчас и.о. главы Минэкономразвития может быть назначен помощником президента РФ по экономике и пост министра станет вакантным.

Осипов давно работает в команде Белоусова, был его заместителем в департаменте экономики и финансов правительства РФ в 2009-2012 годах, затем в 2012 году стал замглавы Минэкономразвития, когда министерство возглавил Белоусов. После назначения Белоусова на должность помощника президента в 2013 году, Осипов был назначен замглавы экспертного управления при президенте РФ.

Работая в Минэкономразвития в должности замминистра Осипов занимался внедрением проектного подхода в процесс деятельности министерства.

Осипов в 2002 году закончил МАТИ, с 2003 года работал консультантом Московского представительства Accenture, в 2006-2009 годах управляющим консультантом IBM восточная Европа/Азия.