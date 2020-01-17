Bloomberg сообщил о возможном переходе Орешкина на должность Белоусова

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Фото: Пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, если занимающий эту должность Андрей Белоусов войдет в правительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Чьи кандидатуры рассматриваются на пост главы Минэкономразвития, агентство не сообщило.

О возможном назначении Белоусова первым вице-премьером днем ранее сообщили источники "Ведомостей".

Еще до отставки правительства Дмитрия Медведева активно обсуждались слухи о повышении Михаила Бабича, недавно назначенного первым замом Орешкина, однако никаких подтверждений они до сих пор не получали.

Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

И 37-летний Орешкин, и 60-летний Белоусов, несмотря на разницу в бэкграунде, оба обладают репутацией экономистов, к чьему мнению Путин обычно прислушивается.

15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после того, как президент в послании Федеральному собранию предложил обсудить поправки в Конституцию, предусматривающие перераспределение полномочий между ветвями власти. 16 января премьер-министром был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Назвать имена будущих министров он пообещал в ближайшие дни.

Беседуя с Мишустиным перед голосованием о его утверждении премьер-министром, депутаты Госдумы критиковали руководителей Минтруда, Минздрава, Минпросвещения и Минкультуры. Тогда же лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов похвалил работу вице-премьеров Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.