"Известия" узнали, что введение маткапитала на первенца планируется весной

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов надеются, что материнский капитал на первого ребенка можно будет оформлять уже в марте-апреле этого года, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", - приводит издание слова представителя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах поддержки семьи", пояснили "Известиям" в Совете Федерации.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена как минимум на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого. Кроме того, президент предложил увеличить размер маткапитала на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

После индексации с января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 тыс. 617 рублей.