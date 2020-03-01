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Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Подписанный закон размещен на официальном портале правовой информации.

Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.

Закон также сокращают срок выдачи сертификата на маткапитал.

Россия Владимир Путин

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