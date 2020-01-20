Задержанное возле Курил японское судно отпущено после уплаты штрафа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Административный арест с японского промыслового судна "Сёё Мару-68", задержанного на прошлой неделе возле Курил за неучтенную рыбопродукцию, снят, судно отпущено, сообщила в понедельник пресс-служба пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Там отметили, что судно уже покинуло морской терминал "Южно-Курильск".

В понедельник Южно-Курильский районный суд признал капитана судна виновным по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ) и оштрафовал его.

На борту судна российские пограничники обнаружили более 1,1 тонны водных биоресурсов, не внесенных в промысловую документацию.

Как сообщалось, российские пограничники 15 января в 200-мильной исключительной экономической зоне РФ вблизи Южных Курил задержали японское промысловое судно "Сёё Мару-68" (порт приписки Немуро, Япония) за обнаруженные неучтенные водные биоресурсы.

Японское судно было доставлено в порт Южно-Курильска (о. Кунашир, Сахалинская область) "для проведения необходимых процессуальных действий".

Ранее, 17 декабря 2019 года, российские пограничники уже задерживали пять японских судов, экипажи которых вели промысел в районе Курильской гряды в соответствии с международными договоренностями. На борту иностранных шхун обнаружили 6 тонн неучтенного осьминога. Суда сопроводили в порт Южно-Курильска, их капитаны были оштрафованы более чем на 6,4 млн рублей. После оплаты штрафов японские суда покинули порт.