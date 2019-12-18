В МИД РФ объяснили задержание японских судов слишком крупным выловом осьминога

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Японские рыболовецкие суда были задержаны в связи с превышением допустимых объемов улова осьминога, РФ призывает японскую сторону принять эффективные меры по выполнению соглашения между правительствами двух стран о некоторых вопросах в области промысла морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала, что по данным пограничной службы ФСБ России и представителей МИД в Южно-Сахалинске, 17 декабря пограничники обнаружили японские суда, которые ловили осьминогов в районе Южных Курил. "На пяти из них были выявлены несоответствия фактического объема улова данным в промысловых журналах", - сказала Захарова в среду.

Она отметила, что, "с учетом погодных условий, эти суда были доставлены в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства".

По предварительным оценкам, превышение по объему улова "в совокупности исчисляется несколькими тоннами", пояснила Захарова. "Обращаю внимание, что соглашение действует уже 20 лет, и при этом его реализация ежегодно омрачается подобными нарушениями. Мы призываем японскую сторону принять надлежащие эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договоренностей", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Новость дополняется