Рубль немного подорожал к доллару и евро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,45-61,53 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 8,5 копейки до 61,47 рубля. Евро подешевел на 2,75 копейки до 68,235 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на шесть копеек, до 64,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,08 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль плавно дорожает в основных валютных парах благодаря позитивной динамике мировых цен на нефть, сформировавшейся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,22%, до $65,64 за баррель. За пятницу контракт подорожал на 0,36%, до $64,85 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на 1,09%, до $59,22 за баррель.

Росту цен на нефть в понедельник способствует приостановка добычи на иракском месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 000 баррелей в сутки. Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает Bloomberg. В Ливии добыча нефти упала примерно на 800 000 баррелей в сутки в результате блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Поддержку активам и валютам развивающихся стран оказывает также заключение США и Китаем промежуточной торговой сделки и одобрение Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. После подписания соглашения вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут. Кроме того, в минувший четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.