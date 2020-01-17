Аналитики назвали прогноз цены на нефть в 2020 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Эксперты инвесткомпаний и банков пока прогнозируют еле заметное снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent с $64 за баррель в 2019 году до $62/барр. в 2020 году, но ожидают продления сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса".

ОПЕК+ нельзя расслабляться!

Последний раз аналитики пересматривали свои прогнозы в конце прошлого года, после того, как страны ОПЕК+ приняли решение об углублении сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2020 года. При этом, если одни банки (БКС, Sova Capital, "Уралсиб") пересмотрели свои прогнозы в сторону снижения, то другие (JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Райффайзенбанк, Sberbank CIB), напротив, повысили свои ожидания или оставили их на прежних уровнях ("Ренессанс Капитал", Газпромбанк). В результате консенсус-прогноз по цене на нефть после пересмотра остался неизменным - на уровне $62/барр.

Тем не менее, большинство аналитиков отмечает, что текущие оценки являются достаточно консервативными и будут пересматриваться в течение года в связи с рядом факторов, в том числе соглашением ОПЕК+, торговой сделкой между США и Китаем, макроэкономическими изменениями.

Согласно ожиданиям экспертов, сделка ОПЕК+ будет продлена, как минимум, до середины 2020 года, но, вероятнее, до конца года. Это связано с рисками относительно спроса на нефть во втором полугодии, а также роста добычи нефти в таких странах, как США, Саудовская Аравия и Россия.

"Сделка ОПЕК+ является важным фактором для цены на нефть, но не вызывает большой обеспокоенности, потому что участники соглашения могут быстро реагировать на ситуацию на рынке. Если нефтяные запасы в первом полугодии чрезмерно вырастут, то сделка может быть продлена после марта 2020 года", - отметил аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе.

"Сейчас мы в своем прогнозе цены на нефть исходим из того, что сделка действует в первом квартале 2020 года. Закладываем умеренный рост добычи странами ОПЕК+ до конца года, но не думаю, что участники ОПЕК+ позволят себе сильно увеличивать добычу", - добавил он.

Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) в январском отчете также сообщило о своих ожиданиях по продлению сделки ОПЕК+ до конца года. EIA повысило прогноз цены Brent с $64 до $65 за баррель на 2020 год, в 2021 году ожидает рост до $68/барр.

Геополитика не в счет

В то же время, по мнению аналитиков, геополитические конфликты - обострение ситуации на Ближнем Востоке из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США в Ираке и заявления Турции о намерении ввести войска в Ливию - не окажут долгосрочного эффекта на цену нефти.

"Конечно, развитие военных действий на Ближнем Востоке может затронуть ту же Саудовскую Аравию, которая близко расположена и может быть в этот конфликт втянута, что может повлечь за собой снижение добычи и рост цен на нефть, но такие события в прогноз мы не закладываем, такие ситуации невозможно предугадать", - отметил Андрей Полищук из Райффайзенбанка.

По мнению экспертов из Sova Capital и "Ренессанс Капитала", ситуация с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии в октябре прошлого года показала, что цена нефти во время таких геополитических происшествий хоть реагирует ростом, но быстро отыгрывается на прежние уровни.

Аналитики из Morgan Stanley, несмотря на то, что так же считают, что геополитические риски вряд ли будут иметь устойчивый эффект, на этой неделе повысили свои прогнозы по цене Brent на 2020 год с $60/барр. до $65/барр. на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

В то же время глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль высказывал мнение, что цены на нефть не должны существенно возрасти в ближайшие месяцы без какого-либо крупного геополитического события. По его мнению, цены на нефть вернулись к приемлемому уровню, нефтяной рынок хорошо обеспечен, и нет причин для беспокойства. В своем ежемесячном отчете за январь агентство приводит прогноз цены на 2020 год в $63,5/барр.

Между тем, крупнейшие российские нефтекомпании заложили в бюджет на текущий год намного меньшую цену нефти: "ЛУКОЙЛ" - $50/барр., "Газпром нефть" - $57/барр., "Татнефть" - $57/барр.

Согласно данным последнего торгового дня 2019 года, цена нефти марки Brent составляла около $66/барр. Средняя цена по прошлому году составила около $64/барр., тогда как в начале прошлого года аналитики ожидали ее на уровне $69/барр. В течение года прогнозы неоднократно пересматривались в связи с решениями по той же сделке ОПЕК, торговой войной между США и Китаем, атаками в Саудовской Аравии и напряженностью на Ближнем Востоке.

В августовском прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года Минэкономразвития заложило цену на нефть марки Urals в 2020 году на уровне $57/барр.