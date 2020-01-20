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Житель Омска, которого не пустили на корпоратив, вернулся с ружьем

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Женщина получила огнестрельное ранение в торговом комплексе Омска, после того как хулиган устроил стрельбу в ТЦ.

Как сообщает УМВД России по Омской области, сотрудники одной из компаний, расположенных в здании торгового центра, устроили корпоратив. Проходивший мимо мужчина увидел отдыхающих, подумал, что это развлекательное заведение и захотел пройти внутрь. Когда ему отказали, он ушел, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем.

Вернувшись, злоумышленник выстрелил в дверь, в результате чего ранение получила 36-летняя женщина. Сейчас она в больнице.

Личность стрелка установлена, его ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Омск

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