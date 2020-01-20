Москвича будут судить за перевод денег игиловцу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело о финансировании терроризма, по которому проходит житель Москвы Ислам Отемов, сообщила пресс-служба СКР. Его дело расследовали в главке СК по Северо-Кавказскому федеральному округу, следствию помогали ФСБ и МВД.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы Отемов по просьбе жителя Дагестана перевел 61 000 рублей на названные номера банковских карт, при этом он достоверно знал, что этот человек участвовал в Сирии в деятельности "Исламского государства" (запрещено в России).

В отношении этого жителя Дагестана возбуждены дела по статьям об участии в террорстической организации и об организации финансировании терроризма.