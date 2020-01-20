В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.

По ее данным, 32-летний подозреваемый в 2015 году в Петербурге склонил двух граждан Таджикистана 1990 года рождения к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводятся обыски, добавили в ведомстве.