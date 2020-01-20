Поиск

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.

По ее данным, 32-летний подозреваемый в 2015 году в Петербурге склонил двух граждан Таджикистана 1990 года рождения к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения, проводятся обыски, добавили в ведомстве.

Петербург Исламское государство

Новости по теме

Новости

Поправка о "цензе осёдлости" для кандидатов в президенты не коснется крымчан

Комитет Думы рассмотрит путинский проект закона об изменениях в Конституцию 21 января

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Глава Чувашии извинился за призыв "мочить" отдельных журналистов

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи

Механизм голосования по изменениям в Конституцию оформят в виде закона или статьи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');